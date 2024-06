JD1TV: Carlão dá "sabão" em André Luis que "denunciou" propina na Câmara da Capital

Nesta quinta-feira (27), o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o "Carlão", abordou de forma 'dura' a acusação do vereador Professor André Luís (PRD) de que vereador teria recebido ou coagido propina para apresentar uma emenda ao Plano Diretor em benefício de empreiteiras.

A emenda visava autorizar a construção de bairros em áreas sem infraestrutura básica - como água, luz e esgoto - na Zona de Expansão Urbana da capital. A sessão ficou na expectativa de retratação por parte de André Luís, mas isso não aconteceu.

Carlão, em tom de desabafo, criticou as declarações de André Luís, chamando-as de "mentirosas" e "maldosas". Ele disse: "Para encerrar, eu aguardei o doutor André falar e ele não quis falar. Tenho uma fala infeliz do doutor André, maldosa, sobre a questão de que tinha um amigo dele. Para mim, na fala, ele falou que era, que foi na casa dele, um empresário."

Carlão também disse que a acusação de André Luís ofendeu todos os 28 vereadores, uma vez que nenhum nome específico foi mencionado. Ele pediu respeito à Câmara e aos outros vereadores, afirmando que as alegações de André Luís não têm fundamento.

André Luís não comentou sobre a denúncia durante a sessão. Confira declaração de Carlão:

