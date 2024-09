JD1TV: Coletivo Juliano Varela quer "representar as pessoas com deficiência na Câmara"

O Coletivo Juliano Varela, formado pelo Chef de Cozinha Juliano Varela, e pelo professor Marcio Ximenes, participou da sabatina do JD1 nesta terça-feira (24) representado pelo Marcio.

Segundo ele, o objetivo da dupla é “representar todas as pessoas com deficiência na Câmara”. Ele chegou a citar a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que não é prioridade dos atuais vereadores da Capital.

O Coletivo deseja se atentar à LBI e mostrar o potencial da pessoa com deficiência. “Já é um passo grande para a Capital”.

Assista:

