JD1TV: 'De zona eu entendo', dona de bordel vira vereadora mais votada em Dourados

Isa Jana Marcondes (Republicanos), conhecida como ‘Cavala’, foi a vereadora eleita mais votada de Dourados com 2.992 votos. A candidata ficou conhecida na cidade por ser dona de um bordel.

Tendo como um dos slogans da campanha a frase: ‘Está uma zona e de zona eu entendo’, Isa chegou a fazer um vídeo mostrando os peitos de uma garota, enquanto falava sobre o famoso mito de ‘mamar nas tetas do governo’.

“Cavalada, sabe aquela teta? Vocês ainda estão mamando nela. Chama a ‘Cavala’ que a ‘Cavala’ chega com essa ‘pôneizinha’”, diz Isa no vídeo.

‘Família, pátria e conservadorismo’ – apesar de galgar sua campanha em cima do seu histórico, Isa se diz defensora da família, da pátria e do conservadorismo no Mato Grosso do Sul.

Uma das promessas dela é levar esses esses valores para o legislativo local. Ela pretende ainda representar a ‘sociedade que precisa de voz’.

