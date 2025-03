JD1TV: Ex-prefeito de AnaurilÃ¢ndia registra encontro com anta Tico

O ex-prefeito de Anaurilândia, Edinho Takazono, teve um encontro inesperado enquanto fazia uma caminhada. Durante o exercício, Takazono encontrou com a anta 'Tico'.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento que ocorreu na manhã de hoje (11).

O ex-prefeito da cidade ainda passou a mão no animal, que é super dócil e já é acostumado com humanos. "Anaurilândia tem dessas coisas únicas, só quem vive no interior do Mato Grosso do Sul sabe como é". Assista:

