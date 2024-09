JD1TV: Glaucia Iunes aponta ineficiências nas políticas públicas

O JD1 recebeu em seu estúdio para mais uma sabatina a corumbaense Glaucia Iunes. Ela decidiu disputar por uma vaga na Câmara de Campo Grande porque precisou se movimentar em “busca de novas oportunidades”.

Antes mesmo da campanha, Glaucia já estava andando pela Capital, e constatou que a realidade das políticas públicas está acontecendo de forma ineficiente. Ela afirmou não ter visto entregas efetivas para a melhoria na vida das famílias.

Glaucia quer lutar pelos direitos das mulheres, na qual ela lembrou que é mais difícil a vida política para esse gênero.

Assista:

