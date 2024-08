JD1TV: Lançado a vereador, Marquinhos declara apoio a Rose

Em convenção na manhã deste domingo (4), o PDT de Campo Grande confirmou o apoio a Rose Modesto para concorrer a Prefeitura de Campo Grande e divulgou a homologação de seus vereadores em evento que vai até 12h na sede do partido na rua Nicomedes Vieira de Rezende, no bairro Vilas Boas.

Candidato a vereador e ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad alegou que apoia a Rose pela legalidade de sua candidatura e experiência. "Eu apoio a Rose, não por exclusão ou por opção, mas por convicção, porque nesse momento é o melhor para Campo Grande, ela não precisa de liminares para concorrer. Ela é uma pessoa decente", afirmou ao JD1.

Ainda segundo Marquinhos, Rose "tem percorrido um caminho essencial para um bom gestor, no legislativo, executivo e na coordenadoria da Sudeco".

Questionado sobre sua candidatura após já ter exercido outros cargo, Marquinhos declara que o "reinício não é vergonha nenhuma, vergonha é desistir". Veja: