JD1TV: "O poder público pode transformar a vida de uma pessoa", diz Beto Avelar

Nesta sexta-feira (13), o protagonista da sabatina com os candidatos a vereadores de Campo Grande foi o vereador Beto Avelar. Eleito em 2020, o candidato afirmou que “não nasceu para a política”, mas se encontrou após ser diretor adjunto da Funsat.

Na instituição teve proximidade com a população e se deparou com diversas situações que o levaram à política. “O poder público pode transformar a vida de uma pessoa”, afirmou.

Além de ser o Líder da Prefeita Adriane Lopes na Câmara, Beto é o vereador mais atuante da Capital, mesmo tendo ficado afastado por quase quatro meses por conta de um acidente do filho. “Não é slogan, eu sou o vereador mais atuante de Campo Grande, quem disse é o portal da Câmara dos Vereadores”, completou.

Assista:

