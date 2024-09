JD1TV: "Ninguém morre na democracia", diz Athayde sobre retorno à política

Athayde Nery participou da série de sabatinas com os candidatos a vereadores de Campo Grande nesta quinta-feira (12), e destacou o retorno à vida política após quatro anos longe.

“Nunca ninguém morre na democracia enquanto estiver respirando”, afirmou. Além disso, Athayde disse que voltou com mais maturidade para ocupar uma cadeira na Câmara.

Ele ainda ressaltou os três deveres de um vereador: fiscalizar o dinheiro público; criar leis que possam repercutir de maneira positiva na vida dos cidadãos; e atender a comunidade.

Assista:

