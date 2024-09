Jorge Batista está fora da corrida eleitoral da Capital

O candidato à prefeitura de Campo Grande pelo Partido da Causa Operária (PCO), Jorge Batista, foi considerado inapto pela Justiça Eleitoral e está, de maneira definitiva, fora das eleições na Capital.

Segundo consta na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o registro de candidatura foi indeferido. Não cabe recurso, ou seja, a decisão é final e o PCO está fora das eleições municipais deste ano.

A chapa já vinha enfrentando problemas, com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) indeferindo a candidatura de Thiago de Carvalho Assad, vice de Jorge Batista. A impugnação foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que alegou irregularidades na prestação de contas do candidato.

O JD1 tentou entrar em contato com a assessoria do candidato, mas até o fechamento da matéria, não teve posicionamento oficial sobre a situação. O espaço segue aberto.

