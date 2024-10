Justiça autoriza uso de denúncia contra "folha secreta' por Rose

O juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 053ª Zona Eleitoral, multou a candidata Adriane Lopes (PP) em oito salários mínimos por "má-fé". A penalidade foi aplicada devido à tentativa da candidata de induzir o juiz ao erro, levando à suspensão da propaganda de sua adversária, Rose Modesto (União Brasil). As duas disputam oo segundo turno das eleições à prefeitura de Campo Grande.

A ação foi provocada pela coligação "Sem Medo de Fazer o Certo" (PP, AVANTE, PRD), que inicialmente teve sucesso em conseguir uma liminar que interrompeu a veiculação de um vídeo de Rose Modesto, o qual mencionava uma "folha secreta" de pagamento. Esse documento alegadamente se referia a supersalários pagos a servidores municipais e que não constam no Portal da Transparência.

A coligação "Unidos por Campo Grande" (União Brasil) contestou a liminar, argumentando que a decisão do magistrado estava baseada em erros. A defesa de Rose Modesto apresentou uma série de pontos, incluindo:

- O vídeo contestado não era apócrifo, pois incluía informações sobre a candidatura e a coligação responsável.

- A candidata Adriane Lopes apresentou um vídeo de má qualidade, dificultando a identificação dos responsáveis pela propaganda.

- O conteúdo da propaganda era verdadeiro, sendo fundamentado em informações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS).

- A existência de uma "folha secreta" foi confirmada, pois documentos mostraram discrepâncias significativas nas folhas de pagamento.

Após análise, o juiz concluiu que a propaganda eleitoral de Rose Modesto não apresentava irregularidades e que a atitude de Adriane Lopes foi caracterizada como má-fé, resultando na decisão de revogar a liminar. A decisão ressaltou que o direito à liberdade de expressão é fundamental no período eleitoral e que restrições devem ser a exceção.

Na decisão, o juiz observou: “O vídeo, ao contrário do alegado, não é apócrifo, pois está assinado com os elementos exigidos pela legislação. [...] A liberdade de expressão deve ser realçada no período eleitoral.”

O juiz concluiu revogando a liminar anterior e condenando a coligação de Adriane Lopes ao pagamento da multa, que será destinada à União. As emissoras de rádio e televisão devem ser notificadas sobre a revogação da liminar, permitindo que Rose Modesto continuasse veiculando sua propaganda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também