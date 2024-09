Justiça Eleitoral dá sinal verde para candidatura de Marquinhos Trad

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, teve sua candidatura para o cargo de vereador aprovada pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa. A decisão foi dada nesta quarta-feira (04) e "refuta" a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.

O Ministério Público havia questionado a candidatura de Trad com base em três pontos principais: discrepâncias na declaração de cor do candidato, a ausência de certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, e a falta de um documento essencial para o registro de candidatura.

Em sua defesa, Trad corrigiu a declaração de cor e apresentou a certidão criminal requerida. Além disso, anexou a certidão de objeto e pé referente a uma ação penal privada na qual figura como vítima, e comprovou sua desincompatibilização para o pleito eleitoral.

O juiz destacou que todas as irregularidades apontadas foram corrigidas e que o próprio Ministério Público reconheceu a adequação dos documentos apresentados. Com isso, a impugnação foi indeferida e o pedido de registro de candidatura de Marquinhos Trad foi deferido.

