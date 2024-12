Justiça reprova contas de campanha e candidata tem que devolver R$ 123 mil

A Justiça Eleitoral de Campo Grande desaprovou as contas de campanha de Madalena Pereira da Silva, candidata a vereadora pelo PC do B nas eleições de 2024. A decisão do juiz Albino Coimbra Neto, da 35ª Zona Eleitoral, determina a devolução de R$ 123.926,28 ao Tesouro Nacional. Madalena tem 5 dias para o pagamento, a partir do trânsito em julgado da sentença, ou ainda pode recorrer da decisão.

O juiz acatou o parecer do Ministério Público Eleitoral, que também opinou pela reprovação das contas. A sentença aponta "graves inconsistências na comprovação da regular aplicação dos recursos públicos recebidos" e "descaso com o dever de prestar contas e com a necessária transparência".

Entre as irregularidades, estão a cessão de um imóvel de R$ 2.000,00 não declarado, despesas de R$ 120.000,00 com marketing sem comprovação adequada, contratação de 28 coordenadores por R$ 500,00 cada, valor considerado irrisório, e omissão de notas fiscais de R$ 8.073,72 referentes a impulsionamento no Facebook.

Conforme a sentença, as irregularidades somam R$ 123.926,28, correspondendo a 23,64% do total de recursos arrecadados na campanha, que foi de R$ 524.050,00, a maior parte proveniente de recursos públicos, como o FEFC e o Fundo Partidário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também