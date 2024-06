Laerte Tetila é oficializado vice de Tiago Botelho pelo PT em Dourados

Em reunião na tarde de ontem (20), o PT de Durados anunciou a aprovação do político Laerte Tetila, como seu pré-candidato a vice-prefeito de Dourados, na chapa majoritária do professor Tiago Botelho para as eleições municipais.

A reunião da Executiva também contou com a presença de vários pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Laerte Tetila foi escolhido por suas realizações em oito anos da sua gestão à frente da Prefeitura de Dourados.

Tiago Botelho destacou que essa pré-candidatura representa o encontro de duas gerações, a de seus pais e a dos mais jovens, que valorizam a política e a democracia como os caminhos para construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

"Essa indicação de Tetila, ocorreu após muitas conversas, consultas, junto a familiares, lideranças, filiados, militantes. As manifestações de apoio de nossas principais lideranças, a deputada Gleice Jane, o vereador Elias Ishy, João Grandão, da bancada estadual Zeca do PT, Pedro Kemp e federal Camila Jara e Vander Louber, assim como do presidente regional Vladimir Ferreira, sem dúvida demonstram a importância dessa escolha. Conversas junto à Federação Brasil da Esperança, com o PV e PCdoB, estão avançadas".

