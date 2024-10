Lei: Garantido uso da cannabis para tratamento de doenças e síndromes em MS

Brenda Leitte, com ALEMS

Foi sancionada a Lei 6.317 de 2024, que dispõe sobre o acesso a produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. A nova norma, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (8).

Conforme a lei, os produtos de cannabis industrializados serão fornecidos pelo Poder Executivo, em caráter de excepcionalidade, conforme PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas). Caberá à SES (Secretaria de Estado de Saúde) regulamentar os casos e as hipóteses de dispensação e estabelecer o procedimento a ser aplicado.

A dispensação dos produtos deverá estar amparada por prescrição médica válida, contendo a descrição da doença, da síndrome ou do transtorno, com referência ao CID (Código Internacional da Doença) e estar enquadrada nos exatos termos do PCDT estabelecido pela SES. Eles serão fornecidos em concordância à regulamentação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A SES terá o prazo de 60 dias para instituir comissão de trabalho para implementar as diretrizes para o acesso aos produtos de cannabis. A delegação terá caráter permanente e ficará responsável pela análise das atualizações dos protocolos e das diretrizes terapêuticas. A secretaria, por meio de resolução normativa, instituirá o grupo, estabelecerá sua composição e a forma de atuação, bem como os prazos, as condições e os procedimentos para atualização do PCDT.

