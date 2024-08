Lula convoca segunda reunião ministerial do ano para a próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou, para a próxima quinta-feira (8), a segunda reunião ministerial de 2024, que serve como encontro do chefe do executivo federal com todos os ministros, com o objetivo de apontar pontos de melhoras em diversas áreas.

Lula deverá usar o encontro para organizar as ações do segundo semestre e passar orientações aos ministros sobre o período de eleições municipais, em outubro.

Além disso, também será pautado, pela ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação, o plano nacional sobre o uso da inteligência artificial (IA).

