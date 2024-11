Lula parabeniza Trump por vitória nas eleições dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), o republicano Donald Trump, pela vitória no pleito que aconteceu nessa terça-feira (5), onde ele saiu vitorioso diante da democrata Kamala Harris.

Lula, defendendo o respeito ao resultado eleitoral, desejou sorte e sucesso ao futuro governante dos EUA.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, disse o presidente em publicação feita em suas redes sociais.

Recentemente, Lula havia manifestado preferência pela candidata Kamala Harris, afirmando que sua vitória seria um fortalecimento da democracia nos Estados Unidos.

