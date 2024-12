Lula se reúne com ministros para almoço no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta sexta-feira (20), para um almoço de confraternização com os ministros de seu governo no Palácio da Alvorada, um dia depois retornar para Brasília após os procedimentos cirúrgicos que passou em São Paulo.

Durante o encontro, o presidente deve fazer um balanço do segundo ano do governo, além de definir quais serão as prioridades para o ano de 2025.

Lula foi liberado pela equipe médica para exercer as atividades normalmente, com a recomendação de não fazer exercícios físicos. O presidente deve passar as festas de final do ano na capital federal.

