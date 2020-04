Marquinhos atribui estabilidade da pandemia na capital a 'momento de oração'

O Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad novamente determinou nesta quinta-feira (9) um momento de oração nesse domingo (12) de Páscoa, das 10h às 11h. Para marquinhos, a estabilização de infectados e o baixo índice de mortos, em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) no estado e na capital, se deve ao ato realizado no final de semana passado.

O anúncio foi feita pela já tradicional transmissão ao vivo pelo Facebook. Durante a fala, Marquinho trouxe dados do aumento de casos no Brasil e no mundo. “Enquanto mundialmente e nacionalmente o números casos estão aumentando, nossa capital e o Mato Grosso do Sul conseguiu estabilizar a curva de infectados. Por esse motivo, iremos fazer novamente uma hora de oração para que esse processo permaneça”, finalizou.

Endurecer regras

Durante a Live, o prefeito voltou a afirmar que poderá endurecer as medidas do transporte público, caso os usuários não respeitem as regras já estabelecidas. Segundo Marquinhos, uma reunião com os sindicato do motorista determinou que, caso um passageiro esteja em pé no ônibus, o profissional irá parar o veículo, desligá-lo e pedir para o passageiro descer.

“Acredito que o usuário não irá se opor a ordem do motorista, pois os passageiros, em sua maioria, estão aprovando as medidas. Porém, se tivermos relatos de violência ou negação do passageiro em descer do circular, nós iremos estipular medidas mais duras para que o bem comum seja garantido”, projetou Marquinhos.

Deixe seu Comentário

Leia Também