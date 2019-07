Marun quer André na prefeitura de novo

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, voltou a afirmar nesta quinta-feira (11) que o Movimento Democrático Brasileiro vai lançar candidatura própria para a prefeitura de Campo Grande, em 2020.

Em conversa com o JD1 Notícias, Marun defendeu a candidatura do ex-prefeito André Puccinelli. “Reforço minha opinião dizendo que não há outro nome para ser lançado a não ser o do André”, disse.

Fora do cenário político desde o fim do governo Temer, o ex-ministro hoje se dedica à sua função no Conselho Nacional da Itaipu Binacional. Questionado sobre disputar cargo político no próximo pleito, Marun descartou a possibilidade. “Eu não tenho pretensão em me candidatar para cargo algum nas eleições do ano que vem”, finalizou.

