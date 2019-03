“Volto a confiar na Justiça”, diz Marun após soltura de Temer

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, afirmou nesta segunda-feira (25), que volta a confiar na Justiça depois da decisão de soltura do ex-presidente Michel Temer, preso desde quinta-feira (21).

Para Marun, a notícia traz a ele uma felicidade e emoção no aspecto pessoal. “Estive com ele e constatei os efeitos perversos que essa ilegalidade trouxe a sua pessoa”. O ex-ministro também destaca que a decisão o faz “recuperar a confiança na Justiça”. “Coisa que confesso, havia perdido”, emendou.

Sobre as investigações, Marun saiu em defesa do ex-presidente ao destacar que Temer “nunca teve uma conta no exterior, tem patrimônio compatível com a renda auferida de mais de 50 anos de trabalho, que teve seu sigilo bancário rompido há pouco dias, nada tendo encontrado que pudesse desaboná-lo”. “Este homem honrado e digno, agora poderá se defender e tenho certeza que ao final restará provada e comprovada a sua inocência”, concluiu.

Decisão

O desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu nesta segunda´feira soltar o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco, o Coronel Lima e mais cinco investigados.

Todos foram presos na quinta-feira (21), em desdobramento da operação Lava Jato.

