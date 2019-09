MDB do Sul, quer lançar Simon e Simone para disputar MDB

Um novo movimento liderado pelo ex-senador gaúcho, Pedro Simon, foi lançado pela cúpula do MDB da região sul do país durante reunião que aconteceu nesta segunda-feira (2) em Porto Alegre (RS). Sondada para fazer parte da chapa que vai “brigar” pelo comando do partido, a senadora sul-mato-grossense, Simone Tebet, participou da reunião.

Simone afirmou que participou do encontro para atender a um chamado de Simon e aderir ao movimento pelo resgate da história do partido. "Venho ao Rio Grande do Sul para conclamar todas as forças que são a favor de que o nosso partido volte a ter protagonismo”, afirmou.

Pedro Simon revelou o interesse por Simone. “É o nome mais indicado para esse delicado momento por qual atravessa o nosso país. É uma mulher, é jovem, tem ideais e conteúdo político para esse grande desafio de devolver o MDB à sua nação", assegurou.

Região Sul

Os presidentes do MDB de Santa Catarina, Celso Maldaner, e do Paraná, João Arruda, participaram do encontro na sede do Rio Grande do Sul. Juntos, os três estados somam 94 votos na Convenção Nacional, o que representa 22% do total. O RS é o maior colégio eleitoral, com 41 votos. A convenção nacional do MDB está prevista para acontecer no dia 6 de outubro, em Brasília.

