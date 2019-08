Simone Tebet fala sobre indicação à presidência do MDB

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB/MS), falou em entrevista ao programa Impressões, que vai ao ar nesta terça-feira (27), na TV Brasil, sobre a indicação para assumir a presidência do partido.

Para Simone, o MDB é o partido capaz de unir forças e conversar com todas as correntes ideológicas. “Muito em breve, o MDB vai ser chamado novamente a fazer parte da história. Quando as democracias no mundo se enfraquecem, é necessário um grande partido de centro para chamar à razão”, afirmou.

A senadora admite, porém, que o MDB precisa ter humildade de reconhecer que errou, que esteve ao lado de governos, sejam eles quais forem, “apenas por troca de favores, por ministérios, considerada a velha política”, ressaltou.

Durante a entrevista Simone responde sobre a indicação para a presidência do MDB, dizendo que não é sua missão no momento. “Isso me deixa honrada, eu acho que de repente eles me viram como alguém que teve a capacidade de romper paradigmas dentro do partido. Por ter iniciado esse processo, outros colegas que somam comigo, que pensam igual querem um partido diferente”, explica a senadora.

Simone ressalta que sua missão agora é o senado, “Quero estar ao lado desse novo ou dessa nova presidente nacional do MDB, conduzindo o partido para algo que é fundamental”, afirmou.

De acordo com a senadora o partido deve se reinventar, voltar às origens de Ulysses Guimarães, para ter um partido que possa, chamar todas as forças e posições ideológicas que se somam a favor do país.

