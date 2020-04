‘Melhor saída para o Governo é demitir Mandetta’, avalia Coronel David

O deputado estadual Coronel David (sem partido) avaliou, nesta segunda-feira (13), que a melhor saída para o Governo Bolsonaro é demitir o ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta. O deputado falou com exclusividade com a reportagem do JD1 Notícias sobre as declarações do ministro em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (12).

Para o deputado, Mandetta subiu o tom da sua fala porque já acredita que será demitido em breve. “Toda as declarações dele foram de caso pensado. Com essas afirmações, ele quer colocar no colo do presidente Jair Bolsonaro tudo de ruim que resultar do combate ao coronavírus (Covid-19)”, projetou.

O deputado também falou que a postura do ministro, em relação ao presidente, é muito questionável. “Eu fui muito bem educado e sei que duas palavras norteiam as relações humanas, que são: gratidão e lealdade. Diante disso, ele esqueceu esses dois sentimentos ao longo da vida”, avaliou.

Para o deputado, caso a saída de Mandetta se confirme, ele acredita que o governo continuará enfrentando a pandemia da forma mais correta possível. “Ninguém é insubstituível, pois o único que se enquadra nesse termo é o presidente Bolsonaro, pois foi eleito pela maioria dos brasileiros. No país temos um excelente quadro de gestores em saúde pública, até mais bem preparado que o atual ministro. Portanto, teremos o melhor ministro possível acaso a saída dele aconteça”, finalizou.

Entrevista do Mandetta

Em entrevista ao Fantástico desse domingo (12), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apontou problemas no fato de haver divergências entre suas orientações e as do presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento à covid-19.

O chefe do Executivo Federal é contra as medidas de distanciamento social amplo, diferentemente do que prega o Ministério da Saúde. “Eu espero uma fala única, uma fala unificada. Porque isso leva ao brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem ele escuta“, disse Mandetta. Segundo a emissora, a entrevista foi concedida na sede do governo de Goiás, o Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.

Sem citar diretamente o presidente, Mandetta também chamou de “coisa equivocada” a presença de pessoas em “encostadas” em padarias. Bolsonaro visitou, na quinta-feira (9), uma padaria da Asa Norte, em Brasília, e provocou aglomeração em frente ao local.

