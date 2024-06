Lula deve sancionar taxa em compras de US$ 50

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou, durante entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (18), que embora discorde da medida, deve sancionar a taxação de 20% em compras internacionais de até US$ 50.

“Essa é uma briga muito esquisita. Por que taxar US$ 50? Por que taxar o pobre e não taxar o cara que vai ao free shop e gasta mil dólares?”, questionou o presidente sobre a medida, que para ele, desconsidera o impacto sobre a população de baixa renda.

Apesar disso, Lula explicou que, após se veto inicial, houve uma tentativa de acordo com o Congresso. “Assumi o compromisso com Haddad de que aceitaria colocar PIS/Cofins para a gente cobrar, que daria 20%”, explicou.

Lula reafirmou que é contra “taxar as pessoas humildes que gastam US$ 50”, mas que está “fazendo isso pela unidade do Congresso e do governo, das pessoas que queriam”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também