Michelle Bolsonaro deseja "sabedoria e amor" para Trump durante posse

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump nos Estados Unidos, utilizou suas redes sociais para mandar uma mensagem ao novo presidente norte-americano.

“Que Deus abençoe o presidente Trump com sabedoria, discernimento e amor para governar o seu povo. Viva a América! Quando os justos governam, alegra-se o povo; mas quando o ímpio domina, o povo geme”, disse Michelle em publicação nas redes sociais.

Ao lado do filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Michelle está nos EUA para acompanhar a posse de Trump e representar o ex-presidente, que não recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para viajar aos EUA.

Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro de 2024 por investigação de tentativa de golpe de Estado.

