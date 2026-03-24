Menu
Menu Busca terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
PolÃ­tica

Moraes concede prisÃ£o domiciliar a Bolsonaro

A prisÃ£o domiciliar serÃ¡, inicialmente, de 90 dias, logo apÃ³s Bolsonaro ter alta. Moraes seguiu parecer da PGR, favorÃ¡vel ao benefÃ­cio

24 marÃ§o 2026 - 14h41Brenda Assis
Bolsonaro Bolsonaro   (Mateus Bonomi/Reuters)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (24) a prisão domiciliar a Jair Bolsonaro (PL) por um prazo inicial de 90 dias. O ex-presidente está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratamento de uma broncopneumonia e voltaria para a Papudinha após a alta. Com a decisão de Moraes, no entanto, ele vai para casa, onde cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista.

Ao conceder a prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, Moraes impôs uma série de medidas cautelares. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

A decisão do ministro ocorre após o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet Branco, se manifestar favoravelmente ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar humanitária. No parecer, Gonet considerou que a saúde de Bolsonaro “demanda atenção constante”.

Gonet ainda analisou que é dever dos Poderes Públicos preservar da integridade física e moral dos que estão sob a sua custódia. E completou: “Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar“.

Na visão do PGR, está evidenciada a necessidade da prisão domiciliar devido aos cuidados indispensáveis do monitoramente, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente.

Assim, Gonet considerou que, sem prejuízo de reavaliações periódicas do quadro clínico relevante e dos cuidados de segurança indispensáveis para a continuidade da efetiva aplicação da sanção penal, “o parecer é pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de Jair Messias Bolsonaro“, disse.

Internação

Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março, no Hospital DF Star, em Brasília, com quadro de broncopneumonia. O ministro Alexandre de Moraes pediu parecer da PGR diante de pedido da defesa.

Moraes determinou que Paulo Gonet também se manifestasse sobre o relatório médico de Bolsonaro, encaminhado pelo hospital e mantido sob sigilo.

Os advogados do ex-presidente pediram a reconsideração da decisão de 4 de março, que foi referendada pela Primeira Turma do Supremo.

O médico que acompanha Bolsonaro informou que o ex-presidente apresentou melhora significativa no quadro de saúde, mas pontuou que ele ainda deve permanecer internado.

A equipe médica defende que Jair Bolsonaro deixe a Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe, e fique em prisão domiciliar.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo GRande
PolÃ­tica
CÃ¢mara faz acordo com MP e terÃ¡ ajuste do regimento para eleiÃ§Ã£o da Mesa Diretora
Gerson Claro critica proposta de zerar ICMS do diesel e alerta para impacto nas contas públicas
PolÃ­tica
Gerson Claro critica proposta de zerar ICMS do diesel e alerta para impacto nas contas pÃºblicas
Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti
PolÃ­cia
Motim em presÃ­dio deixa um detento morto em Dois IrmÃ£os do Buriti
Encontro aconteceu nesta segunda-feira (23)
PolÃ­tica
Campo Grande pode ganhar 5 mil casas populares com investimento de Roberto Justus
Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles
PolÃ­tica
TRE-MS reforÃ§a prazo para mulheres que querem ser candidatas
Imagem de agentes da Polícia Federal
PolÃ­cia
InvestigaÃ§Ã£o da PolÃ­cia Federal mira esquema eleitoral com indÃ­cios de 'rachadinha' no RJ
Câmara vota pontos de apoio para motoristas de aplicativo
PolÃ­tica
CÃ¢mara vota pontos de apoio para motoristas de aplicativo
Sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
PolÃ­tica
Assembleia vota projeto que fortalece atendimento a crianÃ§as em CamapuÃ£
O anúncio foi feito nesta segunda-feira
PolÃ­tica
Ratinho JÃºnior desiste de prÃ©-candidatura Ã  PresidÃªncia
Jaime Elias Verruck, titular da Semadesc
PolÃ­tica
ApÃ³s uma dÃ©cada, Verruck diz que deixa Semadesc com legado de 'desenvolvimento sustentÃ¡vel'

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande