MS apresenta ações para atração de investimentos em evento internacional de celulose

Durante a abertura do 56º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, realizado em São Paulo, nesta terça-feira (1), o governador Eduardo Riedel garantiu aos empresários do setor um "bom ambiente de negócios" no Estado e investimentos públicos importantes em infraestrutura e nas áreas essenciais.

O evento reuniu empresários, investidores e associações que representam o setor em todo Brasil. "É um setor que tem ajudado a transformar Mato Grosso do Sul. Da nossa parte vamos criar um ambiente de negócios que fique cada vez mais atrativo para setores em que somos competitivos, e a celulose é sem dúvida uma das estrelas deste processo. O setor investe R$ 75 bilhões no Estado", afirmou o governador que visitou o estande do Governo do Estado e da Semadesc presente na Exposição.

Riedel mencionou os investimentos em infraestrutura do Estado e o leilão de rodovias estaduais e federais para qualificar a logística da rota da celulose.

Conforme o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul recebeu o devido reconhecimento por ser muito importante ao setor de celulose. "O Governo do Estado olha o setor como um fator estruturante de crescimento. Aqui nós percebemos hoje o reconhecimento disto, em função da do trabalho que está sendo feito há muitos anos. MS tem um ambiente de negócios favorável, pró empreendedor, olhando o desenvolvimento público e privado", completou.

Mato Grosso do Sul se tornou destaque nacional na produção de celulose. O presidente da IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), Paulo Hartung, revelou que houve um crescimento de plantio (floresta) no Brasil em 2023 de 280 mil hectares, sendo destes 220 mil no território sul-mato-grossense.

"Além disto o número de investimento no setor nos próximos três anos será de R$ 105 bilhões, sendo mais de R$ 70 bilhões apenas no Mato Grosso do Sul. O setor cresce no Brasil e salta os olhos o que vem acontecendo no MS. Isto ocorre devido o bom ambiente de negócios, desburocratização, ações para facilitar a vida de quem quer empreender, gerar empregos e novas oportunidades", afirmou Hartung.

