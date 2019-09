MS é destaque no prêmio Congresso em Foco

A senadora Simone Tebet ficou em primeiro lugar na categoria melhores senadores de 2019 do prêmio Congresso em Foco, entregue em cerimônia na quinta-feira (19), em Brasília. O deputado federal Fábio Trad se destacou em duas categorias: melhores deputados de 2019 e categoria especial valorização dos bancos públicos.

Simone comemorou o reconhecimento nacional. "Ganhei o 1º lugar no Prêmio Congresso em Foco, pela segunda vez. Recebo, como representante de MS, como um estímulo para continar fazendo o meu trabalho. Fui reeleita a melhor do Senado, pelo júri especializado, que é considerado o ponto alto da premiação", publicou em sua página no Facebook.

Por meio do Twitter, Fábio Trad também se manifestou a respeito da premiação. "Recebo com humildade os prêmios que o júri do Congresso em Foco me concedeu: destaque na defesa dos bancos públicos e 10 melhores deputados. Quando me dirigia ao palco, senti o meu pai Nelson me levando de mãos dadas como ele fez comigo no primeiro dia de aula da minha vida", escreveu.

Fora eles, outros parlamentares de Mato Grosso do Sul também foram premiados como Dagoberto Nogueira, Luiz Ovando, Bia Cavassa, Rose Modesto, Loester Trutis, Nelsinho Trad e Soraya Thronicke.

Deixe seu Comentário

Leia Também