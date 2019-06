Municípios de MS terão R$ 430 mil em recursos

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação de R$ 430 mil em recursos federais para obras de infraestrutura em Bonito, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo. Serão R$ 234 mil do Ministério do Turismo para Bonito, R$ 97,5 mil do Ministério da Cidadania para Paranaíba e R$ 98,6 mil para Ribas, provenientes de emendas parlamentares do ex-senador Moka e do ex-deputado federal Carlos Marun.

Nelsinho falou sobre a liberação e reforçou a importância de aplicar em obras. “Solicitei ao ministro, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, no final de maio, a autorização de pagamentos de 40 convênios e contratos para 25 cidades de Mato Grosso do Sul que estavam pendentes de pagamentos e já estamos sendo atendidos. São obras de pavimentação, drenagem, reforma e construção de escolas, esgotamento sanitário, entre outras, que aguardam o pagamento para serem executadas”.

Em Bonito, o montante deve ser aplicado em pavimentação asfáltica de vias importantes ao acesso de turistas. Em Paranaíba, os recursos são para a reforma de uma quadra poliesportiva e vão garantir um espaço adequado para lazer e prática de esportes.

Em Ribas do Rio Pardo, a liberação vai garantir a pavimentação asfáltica no entorno da rodoviária.

