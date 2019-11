''Não pode ter medo de enfrentar'', diz Simone ao encorajar mulheres à política

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet (MDS-MS), encorajou as mulheres a participarem da política e as estimulou a votar em mulheres. Ela participou do evento ‘’Mulher Mais Política’’, na manhã desta sexta-feira (22), realizado pelo MDB Mulher de Pernambuco.

Na palestra, Simone falou de sua trajetória na vida pública e comentou das dificuldades enfrentadas por elas. ‘’Mulher tem que empurrar a porta, porque se bater, a porta não será aberta. Não pode ter medo de enfrentar’’, disse a senadora ao conclamar a maior participação feminina na política partidária.

Ela ainda disse que é preciso combater o preconceito, fazer com que as mulheres se enxerguem iguais aos homens.

A senadora ainda sugeriu uma ampla mobilização em prol do voto em mulheres.

Ela disse que os homens se aliam à pauta relacionada ao combate à violência contra a mulher, por exemplo. Mas quando a pauta é sobre a ampliação dos espaços públicos para mulheres, a dificuldade aumenta.

Para Simone foi essencial aumentar o número de deputadas federais, que passou a ser 77 em 2019. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. E reforçou a necessidade de mais mulheres na política, ao citar uma série de leis que entraram em vigor graças à atuação da bancada feminina.

