Nelsinho anuncia liberação de recursos para cinco municípios

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) já atua em seu gabinete em Brasília e conseguiu liberar R$ 12,2 milhões para Mato Grosso do Sul, com bairros em Campo Grande, Bonito, Corguinho, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste sendo contemplados com os valores.

"Esses recursos são frutos de um trabalho dedicado e contínuo, sempre com o objetivo de atender às demandas da população e impulsionar o desenvolvimento regional", disse o senador sul-mato-grossense.

Os valores fazem parte das emendas que o parlamentar tem direito, como senador de MS, no ano de 2024.

Campo Grande receberá a maior parcela dos mais de R$ 12 milhões: R$ 4.065.852,49, da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), para pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park.

Já Bonito recebe R$ 3.800.000 do Ministério da Defesa para restauração de pavimento, drenagem e urbanização, enquanto Corguinho receberá R$ 458.400 do Ministério da Agricultura para adequação de estradas vicinais.

Ponta Porã receberá R$ 3.200.000 da Defesa para melhorias na iluminação pública, e São Gabriel do Oeste verá R$ 687.600 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para adequação de estradas vicinais.

