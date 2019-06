Nelsinho Trad convoca reunião com Mandetta para tratar de recursos para saúde

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) convocou reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para tratar de recursos para Aparecida do Taboado e Ponta Porã. Também estiveram no encontro, na noite de terça-feira (18), o prefeito Robinho Samara (Aparecida do Taboado) e o prefeito Hélio Peluffo (Ponta Porã) e os deputados federais Vander Loubet (PT-MS) e Beto Pereira (PSDB-MS).

Os dois municípios, segundo o senador, precisam de ajuda do Governo Federal. “Aparecida do Taboado necessita aquisição de medicamentos de alto custo por valores mais baixos. Já o prefeito Hélio Peluffo está batalhando para aumentar o teto de gastos com os atendimentos da saúde pelo SUS em Ponta Porã, uma vez que é uma cidade de fronteira, e como tal, tem a particularidade quanto ao atendimento de uma população que não está georreferenciada no censo do IBGE, do país vizinho, Paraguai”, explicou o senador Nelsinho.

Para o prefeito de Aparecida do Taboado, haverá solução à demanda. “O ministro nos orientou para que a gente possa ter contrapartida do Ministério na aquisição do medicamento, o Spiranza, para tratar pacientes com atrofia muscular espinhal, e que custa R$ 400 mil a cada dois meses”, destacou Robinho Samara.

O prefeito Hélio Peluffo solicitou cadastramento de equipes de quatro unidades de saúde e da Unidade de Pronto Atendimento no Programa Saúde na Hora. Assim, o município terá ampliação em recursos mensais, quando estender o horário de funcionamento de suas unidades de saúde para o período da noite, durante o horário de almoço e, opcionalmente, aos fins de semana.

