Nelsinho Trad é eleito presidente do PSD-MS

O senador Nelsinho Trad, foi eleito como presidente do PSD em Mato Grosso do Sul na manhã deste sábado (15) em Campo Grande, com os vices Londres Machado e Caio Augusto Cesar de Souza Moraes.

A convenção contou com a presença dos 57 Diretórios Municipais, onde dos 60 delegados, 54 o elegeram para comandar a sigla no estado. Das seis abstenções registradas, há registro de um delegado falecido e um internado. Quatro delegados não apresentaram justificativa para a ausência.

Foram eleitos também Valdir Custódio como presidente do Conselho Fiscal e Katarina de Carvalho Figueiredo Viana como presidente do Conselho de Ética.

Antes da eleição, a Assessoria Técnica e Jurídica do partido fizeram um breve resumo sobre a Nova Legislação Política para os presidentes, delegados e tesoureiros municipais do PSD.

Além do senador Nelsinho Trad, o deputado federal Fábio Trad (PSD) e o deputado estadual Londres Machado (PSD) fizeram pronunciamentos sobre as diretrizes do partido rumo às eleições municipais em 2020.

Atualmente, o PSD de MS conta com os seguintes cargos eletivos: 1 senador, 1 deputado federal, 1 deputado estadual, 1 prefeito, 1 vice-prefeito e 26 vereadores.

Estiveram presentes também o governador Reinaldo Azambuja, deputado federal Beto Pereira e o presidente regional do PSDB Sergio de Paula.

Deixe seu Comentário

Leia Também