Nelsinho Trad recebe prefeitos eleitos em Brasília

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) recebeu, nesta terça-feira (26), os novos prefeitos eleitos de Mato Grosso do Sul no Senado Federal, onde orientou os novos gestores e esclareceu dúvidas sobre a gestão pública durante um café da manhã.

"O segredo de uma boa gestão é ter bons colaboradores, comprometidos", disse o senador sul-mato-grossense.

Estiveram presentes, além do presidente da Assomasul, Valdir Júnior, e os deputados estaduais Caravina e Eduardo Rocha, um total de 42 prefeitos e prefeitas eleitas no pleito de outubro deste ano.

Nelsinho também ressaltou a representatividade feminina na política, destacando as prefeitas eleitas nas eleições deste ano. "A prefeita eleita de Aral Moreira Elaine Aparecida Soligo (MDB) e a de Douradina Nair Branti (PSD) na mesa de autoridades e nós temos 13 prefeitas eleitas, quero saudar a todas!", comentou.

A prefeita eleita Nair Branti (PSD) agradeceu o acolhimento e a recepção do senador. "Gratidão por mim e por todos que estão aqui, esse momento é muito importante para nós prefeitos eleitos", disse a gestora.

O prefeito eleito mais velho do Estado, Max Morais (PL), de 73 anos, de Guia Lopes da Laguna, enfatizou o desempenho do senador Nelsinho Trad pela sua cidade e por MS. "O senador Nelsinho Trad é médico, em primeiro lugar, ele salva vidas. Reconhecendo o valor de uma vida, ele faz a diferença por todos municípios", afirmou.

Já o prefeito André Guimarães (PP), de Nioaque, que é o mais novo eleito, com 31 anos, agradeceu a iniciativa do senador em recebê-los. "Você se sente acolhido, agora com os esclarecimentos do orçamento, recebemos orientações e isso é muito bom", afirmou o prefeito.

