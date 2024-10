Oposição venezuelana vai à OEA e reivindica vitória contra Maduro nas eleições

A oposição da Venezuela apresentou, nesta terça-feira (15), um “relatório técnico” à Organização dos Estados Americanos (OEA) onde reivindica a "vitória" do candidato Edmundo González Urrutia contra Nicolás Maduro nas eleições presidenciais.

"Podemos demonstrar a vitória de Edmundo González Urrutia", afirmou Gustavo Silva, porta-voz da oposição, ao apresentar o documento aos delegados da OEA, em Washington, nos Estados Unidos.

Durante a entrega do documento, Silva assegurou aos delegados que, “com 83,5% das atas totalizadas, podemos dizer inequivocamente que González Urrutia foi eleito" com "pelo menos" 7,3 milhões de votos”.

Maduro foi reconhecido como ganhador das eleições de julho deste ano pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sendo assim conduzido a um terceiro mandato de seis anos, com 51,9% dos votos.

O governo venezuelano se defende das acusações, afirmando que as atas divulgadas pela oposição são "fabricadas".

Os Estados Unidos, a União Europeia e vários países da América Latina não reconheceram a vitória de Maduro e exigem que as atas eleitorais detalhadas sejam divulgadas. O Brasil é um dos países que solicitou a divulgação das atas detalhadas.

