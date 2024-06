Parque da Lagoa Cumprida é lançado por Riedel em Aquidauana

O governador Eduardo Riedel lançou, nesta segunda-feira (10), a revitalização do Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, com um investimento de R$ 22,8 milhões, por meio do Programa MS Ativo.

“No começo deste ano, conversei com os 79 prefeitos, junto com a Assembleia Legislativa e a Bancada Federal, para discutir o que era a prioridade para cada município. E foi unânime tanto da parte do Executivo quanto da parte do Legislativo Municipal que a Lagoa era a prioridade para Aquidauana”, afirmou o governador sobre o projeto.

A assinatura da ordem de serviço também contou com a presença do 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Paulo Corrêa, que destacou a importância de uma estratégia municipalista.

“Quando falamos em municipalismo, estamos falando sobre ouvir prefeitos, vereadores e todas as lideranças que estão na linha de frente, em contato direto e diário com a população. São eles que conhecem melhor do que ninguém as prioridades dos moradores de cada bairro, de cada distrito, de cada cidade”, afirmou o deputado.

O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, enfatizou a importância da revitalização para a população aquidauanense.

“Vai permitir que a população possa ter uma área de lazer, uma área de contemplação, e equipamentos públicos que podem atrair todos os municípios do entorno. Um parque que melhora a qualidade, além do cuidado ambiental e pavimentação asfáltica. São quase oito milhões em obras de pavimentação e recapeamento”, completou.

Com 23 anos de história, o Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida a área de 40 hectares receberá pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, ciclovia, quadra de esportes e pista de skate.

