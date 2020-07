Paulo Corrêa se recupera do coronavírus e retoma atividades na Assembleia

Saiba Mais Política Paulo Corrêa testa positivo para coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Paulo Corrêa (PSDB), voltou a trabalhar nesta terça-feira (14), após ser infectado pelo coronavírus. Em seu perfil no Facebook o parlamentar afirmou, “Minha esposa Adriana Corrêa e eu nos recuperamos desta temida e terrível doença com celeridade”.

A notícia de que o presidente da Alems tinha dado positivo em seu diagnóstico para coronavírus ocorreu na última quinta-feira (9).

Ao JD1 Notícias o deputado afirmou que apesar do susto, a doença não evoluiu para a forma mais grave. “Senti febre, dor de cabeça, mal estar, mas graças a Deus, nada chegou aos pulmões", afirmou.

Paulo Corrêa volta as atividades parlamentares seguindo os protocolos de biossegurança e adotando o distanciamento social.

O deputado ainda usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e se solidarizou com as 177 mortes confirmadas no Estado. "Quero me solidarizar com as famílias dos quase 73 mil brasileiros, sendo 177 sul-mato-grossenses, que, infelizmente, não resistiram à luta contra a Covid-19. Além de agradecer às centenas de mensagens de carinho e preces, de inúmeros amigos e amigas", escreveu o deputado.

