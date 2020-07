Paulo Corrêa testa positivo para coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (9). A informação foi divulgada pelo parlamentar em sua página do Facebook.

“Após apresentar sintomas da Covid-19, o segundo teste deu positivo. Apesar do susto e da preocupação, já apresento melhora no estado de saúde e já iniciei tratamento médico adequado. Com a graça de Deus, em breve estarei restabelecido e pronto para retomar as atividades”, relatou Corrêa.

Corrêa já havia anunciado ontem a suspeita e pediu afastamento das atividades presenciais da Casa de Leis. Enquanto o presidente estiver afastado para cuidar da saúde, assume o cargo o vice-presidente da Casa, deputado Eduardo Rocha (MDB).

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul adotou medidas restritivas desde março. Sessões solenes e eventos, por exemplo, foram suspensos. Além disso, as sessões ocorrem de forma virtual. Público e imprensa não podem acompanhar. Poucos deputados ficam em plenário e a maioria atua à distância.

