Paulo Corrêa solicita implantação do curso de Veterinária na UEMS de Mundo Novo

Nesta semana, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) solicitou a implantação do curso de Medicina Veterinária no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Mundo Novo para atender a demanda na região Conesul.

Visando fortalecer a oferta de cursos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social local, Paulo Corrêa argumenta que a abertura do curso na unidade de Mundo Novo é fundamental para proporcionar aos jovens da região mais oportunidades de qualificação profissional sem a necessidade de se deslocarem para outras cidades.

“Essa é uma demanda antiga da comunidade e pode se tornar uma realidade graças ao empenho do Governo do Estado e da UEMS em atender às necessidades regionais”, afirmou o deputado. “Estamos trabalhando em conjunto com o governador Eduardo Riedel e com o Reitor da UEMS, Dr. Laércio de Carvalho, para que essa solicitação seja atendida o mais breve possível, garantindo mais uma opção de curso de excelência na UEMS”, completou.

Se aprovado, o curso de Medicina Veterinária em Mundo Novo poder iniciar suas atividades nos próximos anos.

