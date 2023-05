Paulo Duarte reforça contatos após assumir PSB

Com duas semanas à frente do diretório estadual do PSB, o ex-deputado e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, tem mantido contato e feito encontros com diversas lideranças políticas do partido e também de Mato Grosso do Sul.

Nos primeiros 15 dias, Duarte manteve encontros presenciais com vereadores da base partidária, além de ouvir reivindicações. "Nossa maior vantagem neste momento é o protagonismo que o PSB alcança com a presença de Geraldo Alckmin na vice-presidência do Brasil", reforçou Paulo Duarte, lembrando que "2024 está logo ali" e que essa oportunidade deve ser aproveitada ao máximo.

Além do trabalho interno no partido, Duarte tem mantido estreitas conversas com lideranças de destaque de outros partidos. Na tarde desta terça-feira (30), se reuniu com o presidente do PSDB estadual, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

No encontro, foram discutiram possíveis alianças que irão fortalecer as bases do PSB-MS, que poderão gerar frutos já para as eleições municipais de 2024.

