Pedrossian Neto quer comissão para acompanhar fila de espera da saúde em MS

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) apresentou dados que mostram "piora" na fila de espera por consultas, exames e cirurgias em Mato Grosso do Sul, desde a audiência pública em novembro 2023.

De acordo com o parlamentar, desde julho do ano passado, o tempo de espera saltou de 54 meses para 116 meses em abril deste ano e o Sistema de Regulação é alvo de “constantes críticas por parte da população, principalmente devido ao longo tempo de espera para realização de cirurgias, consultas e exames na macrorregião de Campo Grande”.

Diante dos números, Pedrossian Neto propôs a criação de comissão de acompanhamento da fila de espera de pacientes no Sisreg (Sistema de Regulação) do SUS (Sistema Único de Saúde), em Campo Grande. "Estabelecimentos de saúde, gestores e profissionais que atendem o SUS demandam maior fiscalização do Poder Público, no que diz respeito às longas filas e espera de pacientes".

O parlamentar também defendeu o Projeto de Lei nº 8/2024, que prevê a criação de um Portal da Transparência, para que as pessoas possam acompanhar o andamento da fila e sua situação nela. A proposta aguarda análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na Assembleia Legislativa de MS.

