Pelo "progresso", Paulo Corrêa busca investimentos para Bonito

Liderança fundamental para que grandes obras saiam do papel na cidade de Bonito, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, debateu ao lado do prefeito Josmail Rodrigues, as necessidades da população em busca de novos investimentos em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde e educação.

“Bonito é nossa joia rara e o que não nos falta é vontade de arregaçar as mangas e trabalhar pelo seu progresso”, afirmou Corrêa, destacando o apoio incondicional do governador Eduardo Riedel.

Em reunião com o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, Paulo Corrêa ao lado do prefeito Josmail Rodrigues discutiram projetos de pavimentação asfáltica para alguns bairros, como Jardim Marambaia 2 e 3, Vila Jaraguá, Vila América, Cohab e Portal do Rio Formoso, além da adequação do projeto de pavimentação do trecho urbano da MS-345, nas imediações do Parque das Palmeiras (Loteamento Misael).

Na Saúde, Paulo Corrêa e Josmail debateram com o secretário Maurício Simões medidas para conter o alto índice de casos de dengue e a sobrecarga das unidades de saúde em virtude desse problema. Eles também discutiram a entrega da reforma do hospital Darci João Bigaton e a aquisição de novos equipamentos para a unidade.

Já na área da Educação, o tema foi a abertura de turmas para cursos de qualificação em idiomas (inglês, espanhol e alemão) para alunos do ensino médio e guias de turismo. “Quero aqui agradecer o empenho e do deputado Paulo Corrêa, que é o deputado de Bonito, e não tem medido esforços para nos ajudar a atrair novos investimentos para o município e a melhorar a vida da população bonitense”, agradeceu Josmail Rodrigues.

