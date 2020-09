Pesquisa Ranking mostra Marquinhos com larga margem de frente

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta terça-feira (8) uma pesquisa de intenção de votos que mostra o atual prefeito Marquinhos Trad (PSD), com larga margem frente aos seus possíveis adversários na disputa pela prefeitura de Campo Grande.

No levantamento estimulado, quando os entrevistadores apresentam uma lista de nomes aos entrevistados, Marquinhos aparece com 53,08% das intenções de votos, seguido de Márcio Fernandes (MDB), que tem 6,50%, Dagoberto Nogueira (PDT) com 4,25%, Sérgio Harfouche (Avante) que aparece com 3%. A pesquisa traz também o petista Pedro Kemp com 2,42% e Marcelo Miglioli (Solidariedade) 2,17%. Veja o gráfico completo.

A pesquisa foi realizada entre o dias 1° e 4 de setembro em Campo Grande, quando 1,2 mil pessoas foram entrevistadas. Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,85%, para mais ou para menos, o levantamento foi registrado com o número: MS-01292/2020.

