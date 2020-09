Adriane Lopes deve seguir vice de Marquinhos

Quinze dias atrás, circularam com força informações de articulações que a indicação do vereador tucano João Rocha como vice-prefeito na chapa de Marquinhos Trad (PSD), já estaria definida.

Apesar da intensidade dos comentários, nada de público avançou, e no meio da última semana, o nome da atual vice Adriane Lopes (PATRI), ressurgiu como bola da vez, no cobiçado lugar de número dois do atual prefeito. Com isso, as velhas inquietações voltaram ao cenário do PSDB, inclusive fazendo ressurgir os defensores de candidatura própria.

Existe quem aposte, porém, que a definição de fato só ocorra ao final dessa semana, quando o prazo fatal das convenções estará mais próximo, e que alguma mudança possa surgir.

