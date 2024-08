Pesquisa Ranking traz leitura da Capital

Uma nova Pesquisa Ranking divulgada nesta quarta-feira (21), mostra a preferência do eleitorado para o candidato ou candidata na disputa pela Prefeitura de Campo Grande, com Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP), liderando as intenções de votos.



Na espontânea, Rose Modesto aparece com 17,4% das intenções de votos dos entrevistados, enquanto o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com 14,2%, e a atual prefeita Adriane Lopes (PP), com 9%.

Logo depois estão a deputada federal Camila Jara (PT-MS), com 4%, o advogado Beto Figueiró (Novo), com 1%, Ubirajara Martins (DC), com 0,2%, Luso Queiroz (PSOL), com 0,1%e Jorge Batista (PRO), com 0,1%.

Estimulada

No levantamento estimulado, Rose Modesto ainda lidera com uma margem maior, com 37%, enquanto seus adversários, Beto Pereira e Adriane Lopes marcam 22% e 17,2% respectivamente.

Na pesquisa de rejeição estimulada, Adriane Lopes lidera com 21%, seguida por Camila Jara, com 18% e Luso Queiroz, com 9%. As menores rejeições são de Rose Modesto 5,40% e Beto Pereira 6%.

A pesquisa feita no período de 16 a 20 de agosto e ouviu 2.000 moradores das sete regiões de Campo Grande, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-01066/2024, encomendado pelo CNPJ 03.955.300/0004-65. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 2,2% para mais ou para menos.



