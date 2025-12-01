Menu
Política

PPP do Hospital Regional atrai cinco propostas e avança para fase decisiva

Leilão será realizado nesta quinta-feira, na sede da B3, em São Paulo

01 dezembro 2025 - 13h55Taynara Menezes
O critério de julgamento será o de menor contraprestação pública máxima. O critério de julgamento será o de menor contraprestação pública máxima.   (Foto: Divulgação )

Mato Grosso do Sul recebeu cinco propostas de investidores interessados na Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A entrega dos envelopes foi concluída nesta segunda-feira (1º), na sede da B3, em São Paulo.

A abertura das propostas ocorrerá na quinta-feira (4), também na B3. O critério de julgamento será o de menor contraprestação pública máxima. Participarão da etapa de lances em viva-voz todas as licitantes com valores até 10% acima da melhor proposta, garantindo ao menos três concorrentes.

A secretária do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, destacou o resultado como um marco para o Estado. Segundo ela, o número de propostas demonstra a confiança do mercado na estruturação do projeto e reforça o potencial de Mato Grosso do Sul para atrair investimentos.

O hospital continuará público, com atendimento 100% gratuito pelo SUS e gestão assistencial sob responsabilidade do Governo do Estado. A PPP abrange exclusivamente serviços não assistenciais, com foco em otimizar a infraestrutura e elevar a eficiência do atendimento.

A empresa vencedora será responsável por obras de ampliação e modernização, além da aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Também ficará encarregada de serviços como recepção, limpeza, vigilância, portaria, manutenção, engenharia clínica, lavanderia, nutrição, logística de almoxarifado e farmácia, transporte, esterilização, arquivo médico, faturamento e gestão de gases medicinais.

Serviço

O leilão será realizado na quinta-feira, 4 de dezembro, às 13h (horário de MS) / 14h (horário de Brasília), na sede da B3, rua XV de Novembro, 275, Centro, São Paulo (SP).

