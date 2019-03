Prefeitura nomeia membros de conselho de desenvolvimento

Foram nomeados pela prefeitura de Campo Grande os membros para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU), órgão consultivo, fiscalizador e proponente do município. Os representantes serão empossados na próxima quarta-feira (3).

Entre os novos conselheiros estão o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS), João Araújo, e a delegada da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci), Kelly Farias Lima, que tomam posse para mandato de dois anos.

João Araújo afirmou que a inclusão do sindicato, proporciona que os corretores de imóveis participem efetivamente do Sistema de Planejamento de Campo Grande. "Os corretores de imóveis tem uma suma importância no desenvolvimento da cidade. Somos nós que sabemos a precificação dos imóveis e identificamos as áreas do crescimento do município. A classe tem que marcar presença e ter voz nos momentos de decisão da cidade", disse Araújo.

Em Campo Grande existem 33 conselhos, sendo oito representantes governamentais e 25 representantes de entidades não governamentais.

Participam do CMDU:

Representantes Governamentais

Presidente: Marcos Trad (prefeito)

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB)

• Titular: Berenice Maria Jacob Domingues

• Suplente: Vera Cristina Galvão Bacchi

Agência Municipal de Habitação (EMHA)

• Titular: Eneas José de Carvalho Netto

• Suplente: Gabriel de Lima Gonçalves

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN)

• Titular: Janine de Lima Bruno

• Suplente: Andréa Luiza Torres de Figueiredo Silva

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AGEREG)

• Titular: Vinícius Leite Campos

• Suplente: Renato Assis Coutinho

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN)

• Titular: Pedro Pedrossian Neto

• Suplente: Sergio Antonio Parron Padovan

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR)

• Titular: Luis Eduardo Costa

• Suplente: João Augusto Albuquerque Soares

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP)

• Titular: Rudi Fiorese

• Suplente: Leonardo Barbirato Júnior

Secretaria de Estado de Infraestrutura – (AGEHAB)

• Titular: Maria do Carmo Avesani Lopez

• Suplente: Sílvia Wainberg

REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande – MS (AEACG)

• Titular: Dary Werneck da Costa

• Suplente: Luciano Brittes Lucena

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG)

• Titular: Rafael Vinícius Ribeiro Rotta

• Suplente: Luiz Afonso Ribeiro Aussumpção

Associação Campograndense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS)

• Titular: Manoel Carromeu Neto

• Suplente: Aquino Pereira de Oliveira

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul

• Titular: Felipe Barros Corrêa

• Suplente: Cherces Lucas Diniz Sant’Anna

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ/MS)

• Titular: Ana Carolina Budant da Silva

• Suplente: Fábio Henrique Menoncin

Sindicato Do Comércio Varejista de Campo Grande (SINDIVAREJO)

• Titular: Rosângela Padilha de Ávila Nogueira

• Suplente: Sebastião da Conceição

Sindicato dos Corretores de Imóveis de Campo Grande (SINDIMÓVEIS)

• Titular: João Hercílio de Araújo Filho

• Suplente: Kelly Farias Lima

Sindicato das Empresas de Compra Venda Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de Mato Grosso do Sul (SECOVI/MS)

• Titular: Marcos Augusto Netto

• Suplente: Geraldo Barbosa de Paiva

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (SINDUSCON /MS)

• Titular: Edison Cláudio Fabian Holzmann

• Suplente: Ada Maria Pereira Tincani de Lima

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de MS (SETUR)

• Titular: Inácio Walber

• Suplente: Paulo Vitor Brito de Oliveira

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS)

• Titular: Gil Carlos Pereira de Camillo

• Suplente: Eduardo Lino Duarte

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA/MS)

• Titular: Valter Almeida da Silva

• Suplente: Vânia Abreu de Mello

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)

• Titular: Adriana Tannus

• Suplente: Déborah Toledo de Rezende Almeida

Águas Guariroba S.A.

• Titular: Francis Moreira Faustino Yamamoto

• Suplente: Fernando Henrique Garayo Júnior

Caixa Econômica Federal (CEF)

• Titular: Paulo Cesar Neves de Matos

• Suplente: Rodrigo Augusto Cardoso Cunha

Consórcio Guaicurus

• Titular: Robson Luis Strengari

• Suplente: João Rezende Filho

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS)

• Titular: Arlindo Murilo Muniz

• Suplente: Fernando Monteiro Scaff

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM)

• Titular: Elias Rodrigues Santana

• Suplente: José Gondim dos Santos

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho

• Titular: José Carlos Lopes Leite

• Suplente: Liliana Simionatto

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira

• Titular: Mauro Colar Cestari

• Suplente: Suely Gomes dos Santos

Conselho Regional da Região Urbana do Centro

• Titular: Rosane Nely de Lima

• Suplente: Salvador Zeferino da Silva

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu

• Titular: Luiz Felipe Barbosa Mendes

• Suplente: David da Silva Gouveia

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa

• Titular: Fagner Lira Bizerra

• Suplente: Júlio César Vera Gonçalves

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo

• Titular: Nelson Conche de Souza

• Suplente: Pasini Brites Catharinelli

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa

• Titular: Roberto Ribeiro Ramos

• Suplente: Francisca Viana da Silva

