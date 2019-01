Prefeitura convoca concursados para nomeação e posse

A prefeitura publicou nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de mais 15 profissionais da área da educação que irão compor o quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com o site oficial, os professores convocados são da área de educação física (educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental); educação infantil, ciências (6º ao 9º ano do ensino fundamental), matemática (6º ao 9º ano do ensino fundamental) e anos iniciais do (ensino fundamental).

Para verificar a publicação, os interessados podem acessar pelo endereço: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande .



Confira a lista de chamada do candidatos:

Cargo: professor- educação física (Educação Infantil ao 9° ano ensino fundamental)

Fernanda Thill Maciel – 186º

Cleberson Pereira dos Anjos Cordeiro – 192º



Cargo: Professor- educação infantil

Tania Mara Marques Bezerra – 490º

Maria das Graças Correa da Rosa Tavares – 506º



Cargo: Professor- ciências (6º ao 9º ano do ensino fundamental)

Natália Aguiar Paludetto – 1º

Cargo: Professor- matemática (6º ao 9º ano do ensino fundamental)

Mirian Silva Viana Pires – 60º

Francisco Pimentel de Araujo Filho – 61º

Cargo: Professor- anos iniciais do (ensino fundamental)

Vanusa Rodrigues – 521º

Arão Davi Oliveira – 544º

Rafael Pires Arantes – 545º

Michely Lemos Miranda Fernandes Pereira – 553º

Nadya Lorena de Oliveira Toledo – 556º

Weila Nogueira da Silva – 575º

Juliana Freire Pinheiro Badaro – 577º

Maria Rita Gonçalves de Oliveira – 578º

Deixe seu Comentário

Leia Também