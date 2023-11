"Preservar o bioma é prioridade", diz Paulo Corrêa sobre Lei do Pantanal

“É um tema complexo, que envolve vários segmentos da sociedade, mas que une todos os atores em torno de objetivos comuns: preservar o bioma e promover o desenvolvimento sustentável. Essa é nossa prioridade, esse é nosso compromisso”, afirmou o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), sobre a nova Lei do Pantanal, durante reunião na segunda-feira (20).

Também estavam na conversa o governador Eduardo Riedel, secretários de Estado, prefeitos de municípios da região pantaneira e representantes de organizações da sociedade civil e do setor produtivo para discutir alguns pontos do anteprojeto que deve ser encaminhado à Casa de Leis na próxima terça-feira (28).

“Foi uma discussão muito produtiva, onde tivemos a oportunidade de tirar algumas dúvidas e também contribuir com sugestões para que seja um texto moderno, que garanta segurança jurídica e que promova um equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da região pantaneira”, pontuou Corrêa.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o processo de elaboração da Lei do Pantanal está avançando com muito diálogo. “Ouvimos os prefeitos das cidades pantaneiras e produtores, em mais uma das audiências com todos os atores envolvidos, e validados pelo Ministério do Meio Ambiente. Nosso objetivo é apresentar uma legislação inovadora e equilibrada”, destacou.

Participaram da reunião os prefeitos Odilon Ribeiro (Aquidauana), Marcelo Iunes (Corumbá), Edilson Magro (Coxim), Fábio Florença (Miranda), Buda do Lair (Rio Negro), Réus Fornari (Rio Verde), o vice-prefeito Valder Rodrigues (Sonora), além do presidente da ALEMS, Gerson Claro, dos secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Semadesc).

*Com informações do Governo de MS

