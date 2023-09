PSDB irá eleger novo presidente do diretório de Campo Grande

A convenção municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para eleger o novo presidente do diretório municipal de Campo Grande acontece neste sábado (12).

O partido trabalha com uma chapa de consenso e deve eleger o deputado federal Beto Pereira o novo presidente do diretório municipal. A votação acontece das 7 às 10 horas na sede do Diretório, localizada na Avenida Ministro João Arinos, 156, bairro Chácara Cachoeira. Tem direito a voto todos os filiados do PSDB em Campo Grande.

Após a votação acontecerá a proclamação do resultado da convenção. Atualmente o PSDB de Campo Grande possui 5.798 filiados aptos e é presidido pelo Deputado Estadual João César Matogrosso.

Confirmaram presença no evento o ex-governador e presidente do diretório estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja; o governador Eduardo Riedel; os deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, os vereadores Professor Juari, Claudinho Serra e Ademir Santana; os deputados estaduais, entre diversas outras lideranças tucanas e de partidos aliados.

